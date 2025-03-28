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Лекция
12+
Динозавры: чудовища с хрупкими костями

Слушатели узнают, как ученые извлекают хрупкие кости динозавров.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
12 апреля, 15:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

В популярной культуре динозавры выглядят огромными и страшными монстрами. Для ученых они другие: это просто хрупкие, сдавленные кости и отпечатки, из которых надо извлечь побольше информации. Как добывают хрупкие кости? Что такое палеонтологический «пирог» и «проклятье последнего дня»? Чем отличаются пластмассовые динозавры от настоящих? Ответы на эти и многие другие вопросы даст историк науки Антон Нелихов.

Расписание
12
Суббота
Апрель 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

Сегодня, 11:58
Александр Речкин
15
# Динозавры
# кости
# Палеонтология
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