Слушатели узнают о передовых технологиях, которые однажды помогут человечеству выйти за пределы Земли и приблизиться к другим мирам.

О мероприятии

Сегодня химические ракетные двигатели остаются основным средством передвижения в космосе, но их ограниченные возможности замедляют прогресс. Огромные запасы топлива, низкая скорость истечения рабочего тела и длительное время перелетов – все это препятствует амбициозным проектам по освоению дальнего космоса.

Альтернативой становятся плазменные двигатели, где скорость истечения частиц достигает свыше 100 километров в секунду, что в разы превышает показатели химических систем. Это значит, что аппараты могут перемещаться быстрее, используя меньше топлива, а путешествие на Марс может занять не девять месяцев, а всего три. Уже сегодня такие двигатели применяются для коррекции орбит спутников, но в будущем их мощные версии смогут изменить всю космическую индустрию – от добычи ресурсов на Луне до создания межпланетных станций и даже развития космического туризма.

Как работают эти двигатели? Почему в их основе лежат законы электромагнетизма, а не сгорания топлива? Какие проекты уже разрабатываются? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат физико-математических наук Николай Климов.



Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация