О мероприятии

Ученые совершают множество открытий каждый день. Знать о каждом из них невозможно, а может и не нужно… но очень хочется! Лишь за последний месяц ученые исследовали: память… без нервной системы; вирусоподобные молекулы, помогающие при беременности; и даже нашли новое бессмертное животное! Подводя итоги ноября, физиолог, учитель и популяризатор биологии Сергей Лопатин обсудит эти и другие, самые неожиданные открытия — те, которые сильнее всего расширяют представления об устройстве жизни.