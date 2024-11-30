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Лекция
16+
Новости биологии: ноябрь

Слушатели узнают про последние открытия в области биологии.

Центр «Архэ»
3 декабря, 18:00 Идет 2 ч
600 Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

 Ученые совершают множество открытий каждый день. Знать о каждом из них невозможно, а может и не нужно… но очень хочется! Лишь за последний месяц ученые исследовали: память… без нервной системы; вирусоподобные молекулы, помогающие при беременности; и даже нашли новое бессмертное животное! Подводя итоги ноября, физиолог, учитель и популяризатор биологии Сергей Лопатин обсудит эти и другие, самые неожиданные открытия — те, которые сильнее всего расширяют представления об устройстве жизни.

Расписание
3
Вторник
Декабрь 2024
timepad Онлайн
18:00
Купить
12 минут назад
Александр Речкин
1
# биология
# наука
# Новости
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