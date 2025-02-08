О мероприятии

Ярчайшим выражением объединенной культуры греко-варварской аристократии, стоявшей во главе Боспорского царства стали величественные курганные некрополи. До сих пор эти земляные холмы заметны почти по всей территории древнего государства. Самые грандиозные курганы с каменными склепами, возведенными греческими архитекторами располагались вблизи крупных городов. В гробницах раскопки обнаружили удивительные деревянные саркофаги, покрытые красочными росписями, россыпи золотых бляшек с изображением животных и фантастических чудовищ, ювелирные изделия высочайшего класса с греческими и варварскими сюжетами, а также множество других изделий – глиняные расписные сосуды, бронзовые и серебряные вазы, многочисленные женские и мужские украшения из драгоценных металлов и цветных камней, парадное оружие и многое другое. С течением времени одни предметы сменяли другие, изменялся обряд и архитектура гробниц. В них, как в зеркале, можно проследить взлёты и падения тех, кто правил этим осколком античного мира на краю великой степи. Кандидат исторических наук Бутягин Александр Михайлович попробует проследить, как появилась и развивалась боспорская аристократия до рубежа эр, а также остановится на истоках ее обычаев, которые стоит искать во фракийских землях, откуда ведет свой род правившая Боспором династия Спартокидов.

Расписание набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:30 Купить