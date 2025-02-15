О мероприятии

Доктор биологических наук Марков Александр Владимирович прочтет традиционную лекцию по итогам года в эволюционной биологии, которая будет выстроена по хронологическому принципу. Сначала слушатели познакомятся с открытиями, проливающими свет на самые древние события в эволюции жизни, а потом будут постепенно двигаться в сторону современности. Лектор начнет с эволюции в мире РНК, познакомит с новыми данными об эволюции сложных клеток и обсудит причуды полового отбора, наделившего маленьких мушек дрозофил самыми огромными в мире сперматозоидами. Также слушатели узнают об интересных открытиях в эволюции человека, которых в минувшем году было немало. Эти открытия проливают свет на взаимоотношения эректусов и парантропов в Африке, на то, как нашим предкам удалось пережить катастрофическое извержение вулкана Тоба, как сапиенсы с трудом и не с первого раза сумели закрепиться в неандертальской Европе, чем занимались денисовцы в высокогорьях Тибета, где и когда были одомашнены лошади – и многое другое.