Слушатели узнают хронологию первого выхода человека в открытый космос, а также о том, как человеческий организм реагирует на микропластик, попадающий через еду и воздух.

О мероприятии

Участников мероприятия ждут сразу две лекции от популяризаторов науки.

Историк космонавтики Павел Гайдук расскажет про 12 минут и девять секунд, во время которых летчик-космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос. Через призму элементарной физики, рассекреченных и опубликованных документов слушатели узнают, какие проблемы испытывал космонавт в этом историческом полете. Раздулся ли скафандр? Как именно космонавт входил в шлюз? Можно ли забыть самые сложные 12 минут своей жизни и можно ли разглядеть бомбардировку из космоса?

Молекулярный биолог Сергей Харитонов обсудит, насколько реально влияние микропластика на здоровье человека в целом и на отдельные системы органов, рассмотрит существующие научные данные о его потенциальных рисках, а также перспективы будущих исследований.

Расписание Миусская пл., 9 строение 12 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация