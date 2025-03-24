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Лекция
16+
«Умные» материалы для биомедицины

Слушатели узнают, что же такое «умные» материалы и какими уникальными свойствами они могут обладать.

Курилка Гутенберга
27 марта, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Вернадского, 96

О мероприятии

Почему некоторые материалы называют «умными» и где их место в биомедицине? На лекции инженер Научно-образовательной лаборатории Тканевой инженерии и регенеративной медицины Ковалева Полина расскажет о том, что же такое «умные» материалы, какими уникальными свойствами они могут обладать, и что заставляет их адаптироваться к изменяющимся условиям и реагировать на внешние стимулы. Лектор покажет, как исследователи разрабатывают и тестируют подобные материалы, и, конечно, как применение «умных» материалов открывает новые горизонты в диагностике, лечении и профилактике заболеваний, а также в создании инновационных медицинских устройств.

Расписание
27
Четверг
Март 2025
Проспект Вернадского, 96 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Вернадского, 96

Только что
Александр Речкин
1
# биология
# материалы
# технологии
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Биология
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# происхождение человека
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[miniorange_social_login]

Комментарии

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