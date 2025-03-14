Слушатели узнают, как виноград помогает разобраться с микроволновым полем и управлять алмазными кубитами.

Последние открытия в мире физики и техники. Январь-март 2025 г.

О мероприятии

Физик и популяризатор науки Роман Сергеевич Алексеев простым и доступным языком расскажем о последних научных прорывах. Слушатели узнают, как новые открытия меняют представление о мире и будущем. Обсудят, какие технологии уже сегодня становятся реальностью и как они повлияют на жизнь людей.

Лектор поведает, как виноград помогает разобраться с микроволновым полем и управлять алмазными кубитами? Как поведение медуз объясняется броуновским движением? Как правильно варить яйца с точки зрения физики?