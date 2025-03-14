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Лекция
16+
Последние открытия в мире физики и техники. Январь-март 2025 г.

Слушатели узнают, как виноград помогает разобраться с микроволновым полем и управлять алмазными кубитами.

Центр «Архэ»
27 марта, 19:00 Идет 2 ч
700 Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

Физик и популяризатор науки Роман Сергеевич Алексеев простым и доступным языком расскажем о последних научных прорывах. Слушатели узнают, как новые открытия меняют представление о мире и будущем. Обсудят, какие технологии уже сегодня становятся реальностью и как они повлияют на жизнь людей.

Лектор поведает, как виноград помогает разобраться с микроволновым полем и управлять алмазными кубитами? Как поведение медуз объясняется броуновским движением? Как правильно варить яйца с точки зрения физики?

Расписание
27
Четверг
Март 2025
timepad Онлайн
19:00
Купить
8 минут назад
Александр Речкин
1
# открытия
# технологии
# физика
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11 марта
Сколтех

Искусственный интеллект ускорит постановку диагноза по снимку сетчатки глаза

Исследователи из совместной лаборатории Сколтеха и Университета Шарджи и их коллеги из Института AIRI автоматизировали анализ снимков сетчатки глаза для диагностики диабетической ретинопатии — повреждения сетчатки при сахарном диабете, которое может приводить к слепоте. В зависимости от сложности случая и квалификации врача, на рассмотрение сети сосудов на одном снимке сетчатки и вынесение диагноза без применения искусственного интеллекта уходит 10-40 минут. Решение ученых выдает ответ мгновенно, после чего врачу остается лишь проверить и подтвердить результат.

Сколтех
# глаз
# диагноз
# искусственный интеллект
# сетчатка глаза
11 марта
РТУ МИРЭА

Созданы новые антибактериальные соединения на основе аминокислот

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РТУ МИРЭА
# L-орнитин
# аминокислоты
# антибактериальные соединения
# бактерии
Позавчера, 11:15
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Иммунная система чувствительных к недостатку кислорода мышей не смогла бороться с опухолями

Ученые выяснили, что у чувствительных к гипоксии мышей — животных, которые быстро начинают задыхаться при недостатке кислорода, — рак толстой кишки развивается в разы быстрее, чем у устойчивых особей. Это связано с более сильным воспалением в тканях и изменением реакций иммунной системы на появление раковых клеток. Такие отличия нужно учитывать при тестировании на животных лекарственных препаратов для борьбы с новообразованиями.

РНФ
# иммунная система
# кислород
# колоректальный рак
# опухоли
# раковая опухоль
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Юлия Трепалина

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Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.

Психология
# занятия спортом
# здоровый образ жизни
# искусственный интеллект
# мотивация
# тренировки
# физическая активность
8 марта
Татьяна

Генетики нашли прародину древних кельтов

В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.

История
# древняя днк
# Европа
# Италия
# кельты
# культура колоколовидных кубков
8 марта
Андрей

В балтийском янтаре впервые нашли бабочку

Немецкие биологи купили кусочек янтаря, добытый из карьера в российском городе Янтарный, и обнаружили в нем застывшую бабочку. Вернее, яйцо, из которого больше 30 миллионов лет назад должна была появиться бабочка. Но зародыш завяз в древесной смоле и через несколько эпох попал в руки исследователей. По характерному строению яйца ученые отнесли находку к новому роду и виду.

Палеонтология
# бабочки
# Балтика
# насекомые
# палеоген
# чешуекрылые
# янтарь
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Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
1 марта
Полина Меньшова

Психологи объяснили, почему стремление быть счастливым приводит к несчастью

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Психология
# самоконтроль
# счастье
# удовлетворенность жизнью
# уровень счастья
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ФизТех

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.

ФизТех
# время
# материя
# пространство
# теорема Пифагора
[miniorange_social_login]

Комментарии

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Дмитрий Борзых
4 часа назад
Malen, Вы имбецилы почему думаете что вы все всегда такие умные? Если вы умные почему вы тогда такие бедные ? Вы прям уверенны в своём превосходстве ,

Tesla Cybertruck затонул в Калифорнии, несмотря на заверения Маска, что электропикап может плавать

Vitali Klatt
4 часа назад
А Германию забыли, в Германии больше всего плотим налоги , за всё, налоги за налоги, за каждую хрень

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Keks
7 часов назад
Вот и получается что, что бы получить 1500, надо ещё 1000+ отдать, если добавить сюда акциз на топливо (когда бензин 1.5 евро это тут считается очень

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Keks
7 часов назад
Так тут ещё не учитывается что работадатель платит государству с работника, красиво разделили, что бы подоходный не касался большим. Сейчас в

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Andrey Irland
8 часов назад
Kai, в странах Европы все налоги тоже платит работодатель. Только они показывают сколько от твоей зарплаты удержано. А в РФ это "платит работодатель".

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Иван Колупаев
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Впрочем коменты у Таймса мало чем отличаются от здешних. Есть даже такие перлы где призывают питать теслу от солнечных батарей и от энергии ветра

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Иван Колупаев
8 часов назад
Владимир, так там весь вопрос был ли оборудован пикап для плавания или этот чудак попытался поплыть на серийном?

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Suum Cuique
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К примеру в Италии подоходный налог вообще не платится при доходе до 8000 Eur в год. Так же не платится налог за жильё где зарегистрирован человек.

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Kai, так в этом и прикол, автор пишет про 37% в сша когда там абсолютно все взносы платит физлицо, и тут же РФ где они пишут только про 15% которые платит

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