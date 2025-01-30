Слушатели узнают о климате Плутона, кольцевой системе Орка, движущихся снегах Эриды и других малоизвестных особенностях карликовых планет.

О мероприятии

В феврале отмечают годовщину открытия Плутона, самого известного из транснептуновых объектов. Но что ученые о нем знают? Почему Плутон в Солнечной системе больше не считается планетой? Как была открыта крупнейшая известная карликовая планета и сколько их открыто на данным момент? Член Астрономо-Геодезического Объединения Сергей Чумаков расскажет о природе, удивительных свойствах и перспективах изучения массивных транснептуновых объектов.

Слушатели узнают о климате Плутона, кольцевой системе Орка, движущихся снегах Эриды и других малоизвестных особенностях карликовых планет и астероидов, летящих сквозь пространство где-то на рубежах Солнечной системы.

Расписание Проспект Вернадского 109 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация