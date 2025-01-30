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Слушатели узнают о климате Плутона, кольцевой системе Орка, движущихся снегах Эриды и других малоизвестных особенностях карликовых планет.
О мероприятии
В феврале отмечают годовщину открытия Плутона, самого известного из транснептуновых объектов. Но что ученые о нем знают? Почему Плутон в Солнечной системе больше не считается планетой? Как была открыта крупнейшая известная карликовая планета и сколько их открыто на данным момент? Член Астрономо-Геодезического Объединения Сергей Чумаков расскажет о природе, удивительных свойствах и перспективах изучения массивных транснептуновых объектов.
Слушатели узнают о климате Плутона, кольцевой системе Орка, движущихся снегах Эриды и других малоизвестных особенностях карликовых планет и астероидов, летящих сквозь пространство где-то на рубежах Солнечной системы.
Проспект Вернадского 109
Более вежливые люди меньше страдают от симптомов депрессии и чувствуют себя счастливее. К такому выводу пришли турецкие ученые, которые проанализировали связь просоциальности и хороших манер с психологическим состоянием.
Несколько лет назад у синего кита, самого тяжелого из существующих, а возможно из когда-либо существовавших животных, наметился конкурент. Палеонтологи рассчитали максимальную массу перуцета, древнего кита, чей неполный скелет ранее нашли в Перу, в 340 тонн. Через год другая научная группа отвергла эти цифры, назвав свою оценку в 60-70 тонн. На этот раз ученые подробно проанализировали вероятную массу всех похожих на перуцета существ и вновь урезали его размеры, сделав вполне заурядным морским млекопитающим.
Группа американских ученых сравнила разные виды психоактивных веществ — от алкоголя и никотина до наркотических средств и медицинских препаратов — с точки зрения количества попыток отказа от них, которые люди предпринимают, прежде чем удается добиться стойкого воздержания. Знания о том, какие из пристрастий чаще сопровождаются рецидивами, а значит, требуют больших усилий для преодоления, важны специалистам по лечению такого рода зависимостей.
Согласно расхожему мнению, которое появилось под влиянием идей автора книги «Психокибернетика» Максвелла Мольца, новую привычку можно выработать за 21 день повторений. Реалистичность трехнедельного срока ранее уже ставили под вопрос. Теперь систематический обзор имеющихся исследований по теме подтвердил, что это миф. Сколько же времени на самом деле нужно, чтобы изменить поведение и закрепить более полезный для здоровья образ жизни?
Поверхностно-активные вещества оказались способны эффективно проходить лабиринты. Международная группа ученых опубликовала математическую модель, описывающую происходящие при этом физические процессы.
Астрономы зарегистрировали необычную вспышку под названием «быстрый радиовсплеск» — мгновенный выброс сильнейшего радиоизлучения. Причем случился он в галактике, где они, по имеющимся представлениям, не должны происходить.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Фотография костей, уничтоженных во Второй мировой войне, помогла открыть новый род хищных динозавров
Сотрудник Палеонтологического музея в Мюнхене, копаясь в архивах, обнаружил ранее неизвестную фотографию неполного скелета динозавра, найденного в Египте в 1914 году. Через 30 лет кости уничтожила бомбардировка, но до разрушений их успели описать и отнести к виду гигантских хищных ящеров. Однако новая фотография запечатлела уникальный гребень на носу динозавра и прочие особенности, на основе которых ученые открыли новый род.
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