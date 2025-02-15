Слушатели узнают, как голография используется в настоящее время и в каких сферах научной деятельности эта технология наиболее востребована.

Пойманное пространство, или что такое голография?

О мероприятии

Остановить мгновения, запечатлеть любой интересный объект стало возможным в конце XIX века после изобретения фотографии. Но изображение на фото плоское, что заметно ограничивает визуальное восприятие.

Придать изображениям объем смогла голография — сравнительно новое направление нелинейной оптики, которое занимается вопросами точной записи, воспроизведения и преобразования волновых полей.

Старший научный сотрудник отдела научных исследований и развития музейного фонда Политехнического музея Ольга Тихомирова расскажет о весьма драматичной истории голографии, проследит ее путь от идей, взятых из фантастического романа, до многолетней борьбы за их внедрение. Слушатели узнают, как голография используется в настоящее время и в каких сферах научной деятельности эта технология наиболее востребована.

Расписание 4-я Магистральная ул., д. 11 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация