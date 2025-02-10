Слушатели узнают, угрожает ли людям космос и чего реально стоит опасаться.

О мероприятии

Люди издревле привыкли бояться небесных знамений. Кометы, затмения, метеорные дожди казались предвестием всяческих бед и вселяли в человека суеверный ужас. В наш просвещенный век вера в недобрые знаки уступила место естественно-научным страхам перед столкновением с кометой и чудовищными солнечными вспышками. Но действительно ли кроме земных опасностей человечество подстерегают и космические угрозы?

О том, угрожает ли людям космос и чего реально стоит опасаться, расскажет доктор физико-математических наук, профессор РАН Дмитрий Зигфридович Вибе.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация