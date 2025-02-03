О мероприятии

Брутальный троглодит с дубиной на плече — небритый и мускулистый, источающий облако гормонов — таким ли был предок людей?

Как обстояло дело с маскулинностью на самом деле? Как менялась мужественность со временем — от обезьян через австралопитеков, питекантропов и неандертальцев до современных людей? Стоит ли подражать предкам? Об этом расскажет кандидат биологических наук Станислав Владимирович Дробышевский.

Расписание ул. Гороховая, д. 47 Санкт-Петербург 16:30 Купить