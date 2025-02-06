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Слушатели узнают, как инновационные технологии помогают палеонтологам воссоздавать исчезнувший мир.
О мероприятии
Современные технологии повлияли не только на то, как люди общаются, учатся или работают, но и на то, как открываются новые горизонты в изучении исчезнувших видов.
Биолог-палеонтолог Валентина Пуляк расскажет, как 3D-сканирование, искусственный интеллект и другие инновации помогают палеонтологам воссоздавать исчезнувший мир, раскрывать детали древних экосистем и восстанавливать особенности жизни древних существ.
Большеохтинский проспект, дом 8
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Физики из МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН, работающие над фундаментальными проектами в области физики плазмы и управляемого ядерного синтеза, объявили о значительных продвижениях в изучении безнейтронной (без выделения нейтронов) реакции ядерного синтеза протон–бор. Исследование демонстрирует новый подход к синтезу, который может стать основой для создания экологически чистых источников энергии в будущем.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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