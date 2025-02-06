Из прошлого в будущее: как современные технологии раскрывают тайны палеонтологии

О мероприятии

Современные технологии повлияли не только на то, как люди общаются, учатся или работают, но и на то, как открываются новые горизонты в изучении исчезнувших видов.

Биолог-палеонтолог Валентина Пуляк расскажет, как 3D-сканирование, искусственный интеллект и другие инновации помогают палеонтологам воссоздавать исчезнувший мир, раскрывать детали древних экосистем и восстанавливать особенности жизни древних существ.

Расписание Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация