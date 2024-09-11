Слушатели узнают, сколько лет занимает обучение в школе и университете Китая.

Учиться по-китайски: система образования и как учатся иностранцы в КНР

О мероприятии

Об учебе в Китае ходят противоречивые слухи. Преподаватель и переводчик китайского языка Алена Катунцева расскажет, как школьники и студенты относятся к своему образованию и какую роль в нем играют их родители.

Слушатели узнают, сколько лет занимает обучение в школе и университете Китая и как иностранцу поступить и получать стипендию в любом учебном заведении этой страны.

Расписание ул. Моховая, 6, 8 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация