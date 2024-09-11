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Слушатели узнают, сколько лет занимает обучение в школе и университете Китая.
О мероприятии
Об учебе в Китае ходят противоречивые слухи. Преподаватель и переводчик китайского языка Алена Катунцева расскажет, как школьники и студенты относятся к своему образованию и какую роль в нем играют их родители.
Слушатели узнают, сколько лет занимает обучение в школе и университете Китая и как иностранцу поступить и получать стипендию в любом учебном заведении этой страны.
ул. Моховая, 6, 8
Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.
С помощью мультиспектрального сканирования американские медиевисты выяснили, как именно пражский врач XVII века пытался расшифровать загадочную рукопись.
Оружие бронзового века может многое рассказать о методах ведения войны, которая стала в тот период обычной практикой, проникла глубоко в общество и экономику. С этой целью европейские ученые создали модели копий и пустили их в ход. Затем проанализировали износ бронзовых наконечников и сравнили с тем, что удалось установить по археологическим данным.
Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
С помощью мультиспектрального сканирования американские медиевисты выяснили, как именно пражский врач XVII века пытался расшифровать загадочную рукопись.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
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