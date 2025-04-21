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Лекция
12+
Тяжеловесы в Таблице Менделеева

Слушатели узнают про экспериментальные исследования в Дубне, которые привели к открытию островов стабильности сверхтяжелых элементов.

НИТУ «МИСиС»
24 апреля, 14:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ленинский просп., д.6, стр. 7

О мероприятии

Легендарный физик-ядерщик профессор Юрий Цолакович Оганесян, имя которого увековечено в Периодической таблице благодаря элементу Оганессон (Og, элемент № 118) проведет открытую лекцию и поведает об удивительном законе природы, который выражается не формулами, а графически — Периодической таблице Д.И. Менделеева.

Слушатели узнают про экспериментальные исследования в Дубне, которые привели к открытию островов стабильности сверхтяжелых элементов, заполнивших седьмой период таблицы Менделеева, а также про выводы, следующие из этого невероятного открытия.

Расписание
24
Четверг
Апрель 2025
Ленинский просп., д.6, стр. 7 Москва
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ленинский просп., д.6, стр. 7

Только что
Александр Речкин
0
# таблица Менделеева
# физика
# химия
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Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
# юнимобили
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