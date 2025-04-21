Слушатели узнают про экспериментальные исследования в Дубне, которые привели к открытию островов стабильности сверхтяжелых элементов.

О мероприятии

Легендарный физик-ядерщик профессор Юрий Цолакович Оганесян, имя которого увековечено в Периодической таблице благодаря элементу Оганессон (Og, элемент № 118) проведет открытую лекцию и поведает об удивительном законе природы, который выражается не формулами, а графически — Периодической таблице Д.И. Менделеева.

Слушатели узнают про экспериментальные исследования в Дубне, которые привели к открытию островов стабильности сверхтяжелых элементов, заполнивших седьмой период таблицы Менделеева, а также про выводы, следующие из этого невероятного открытия.

Расписание Ленинский просп., д.6, стр. 7 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация