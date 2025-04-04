Слушатели узнают, что собой представляют кометы на самом деле.

О мероприятии

Кометы знакомы человечеству на протяжении как минимум 2500 лет. И все это время они внушают ужас и страх, обрастая мифами и суевериями.

Научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, первооткрыватель комет и астероидов Леонид Еленин развенчает мифы, разберет исторические предпосылки и ответит на вопрос, мучающий человечество на протяжении тысяч лет, — так что же собой представляют кометы на самом деле?

Расписание Проспект Вернадского 109 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация