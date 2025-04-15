Слушатели узнают, как от регистрации слабых колебаний электрических и магнитных полей можно перейти к восстановлению скрытой нейронной активности.

О мероприятии

Младший научный сотрудник лаборатории медицинских нейроинтерфейсов и искусственного интеллекта ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России Дария Федоровна Клеева расскажет, как от регистрации слабых колебаний электрических и магнитных полей можно перейти к восстановлению скрытой нейронной активности, анализу мозговых ритмов и локализации источников патологических процессов в мозге. Особое внимание будет уделено методам выделения физиологических и патологических паттернов, в том числе при эпилепсии, а также вопросам точности, устойчивости и интерпретируемости получаемых результатов.

Будут рассмотрены современные подходы к анализу нейронных осцилляций и функциональной связности, включая их роль в нормальной и нарушенной мозговой активности. Будут обсуждаться методические ограничения существующих решений, затронуты перспективы развития МЭГ/ЭЭГ в клинической практике и нейроинтерфейсах, а также пути преодоления текущих барьеров на стыке нейронауки, инженерии и медицины.

Расписание улица Островитянова, 1, стр. 10 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация