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Лекция
12+
Идеи Циолковского и перспективы космонавтики

Слушатели узнают о личности Циолковского, его теоретических и философских трудах.

Российская государственная библиотека
1 октября, 16:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Воздвиженка, 3/5

О мероприятии

Главный специалист отдела технической подготовки и проектирования деятельности космонавтов РКК «Энергия» имени С. П. Королева, академик Академии российской космонавтики и правнук Константина Эдуардовича Циолковского Сергей Самбуров расскажет о личности Циолковского, его теоретических и философских трудах, научно-фантастических произведениях. Лектор представит программу освоения космического пространства по Циолковскому, осуществив которую, человечество сделает мощный рывок в будущее.

Расписание
1
Вторник
Октябрь 2024
ул. Воздвиженка, 3/5 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Воздвиженка, 3/5

13 минут назад
Александр Речкин
3
# история
# космос
# технологии
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Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
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