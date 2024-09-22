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Участников мероприятия ожидает рассказ о строении человеческого тела.
О мероприятии
Врач, судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории Алексей Решетун в доступной форме поведает про строение всех систем и органов, их функции, возможности, слабые места, историю изучения анатомии.
Малый Знаменский пер., д. 11/11
Астрофизики впервые обнаружили мощные плазменные потоки, которые вырываются из окрестностей сверхмассивной черной дыры, расположенной на расстоянии примерно 7,5 миллиарда световых лет от Земли. Зафиксировать рекордные джеты удалось с помощью радиотелескопа LOFAR (International LOw-Frequency ARray) в Нидерландах.
Для качества цифровой фонограммы существуют определенные нормативы, но в процессе ее создания возникает проблема: один из самых важных регламентов на нелинейные искажения задается не во всем диапазоне передаваемых уровней, а только для номинального (максимального) значения. Ученые МТУСИ показали, что на тихих звуках коэффициент гармоник для существующих аналого-цифровых преобразователей вместо нормируемых 1-2 процентов достигает 30. Примечательно, что искажения тихих звуков более заметны, чем громких, а ведь неизвестно, с какой громкостью будет прослушиваться фонограмма.
Во время сезонной миграции птицам приходится преодолевать сотни и тысячи километров, расходуя большое количество энергии и сталкиваясь со множеством опасностей. Считалось, что эти издержки в дальнейшем окупаются: пребывание зимой в более теплой местности в теории должно было позволить пернатым тратить меньше сил и энергии. Однако результаты недавнего эксперимента опровергли общепринятое мнение о выгоде миграции птиц с точки зрения энергозатрат.
Астрофизики впервые обнаружили мощные плазменные потоки, которые вырываются из окрестностей сверхмассивной черной дыры, расположенной на расстоянии примерно 7,5 миллиарда световых лет от Земли. Зафиксировать рекордные джеты удалось с помощью радиотелескопа LOFAR (International LOw-Frequency ARray) в Нидерландах.
Для качества цифровой фонограммы существуют определенные нормативы, но в процессе ее создания возникает проблема: один из самых важных регламентов на нелинейные искажения задается не во всем диапазоне передаваемых уровней, а только для номинального (максимального) значения. Ученые МТУСИ показали, что на тихих звуках коэффициент гармоник для существующих аналого-цифровых преобразователей вместо нормируемых 1-2 процентов достигает 30. Примечательно, что искажения тихих звуков более заметны, чем громких, а ведь неизвестно, с какой громкостью будет прослушиваться фонограмма.
Разграничение некоторых расстройств развития нервной системы затрудняет их диагностику и терапию, считает международная команда медиков. В новом исследовании ученые предложили рассматривать ряд нейроотличий не как отдельные категории, а как точки спектра.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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