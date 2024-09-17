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Слушатели узнают про особенности инициации и развития молний.
О мероприятии
Кандидат физико-математических наук Морозова Татьяна Игоревна расскажет про особенности инициации и развития молний, механизмы разделения зарядов в грозовой туче и образование грозовых облаков. Слушатели узнают про концепции возникновения молниевых разрядов и когда молния может бить в одно место дважды. Также будут рассмотрены удивительные молниевые явления, которые можно встретить высоко над облаками. Они направлены не как привычные для нас молнии от грозового облака к земле, а от грозового облака вверх от земли. Высотные разряды бывают четырех видов: джеты, спрайты, гало и эльфы. Человечество обнаружило их сравнительно недавно, с 1989 года. Летая на самолетах над облаками можно стать наблюдателем таких удивительных, но как оказалось, не редких явлений, которые появляется почти каждую грозу.
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1
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