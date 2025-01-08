О мероприятии

Слушатели узнают о Кемеровской области — урбанизированном регионе Сибири, который находится на стыке Западно-Сибирской равнины и Алтае-Саянской горной страны, совершат маленькое путешествие в центр Сибири, погрузятся в историю и географию региона, узнают, почему стоит хоть раз побывать в Кузбассе.

Участникам лекции представится возможность увидеть, как формировался Кузнецкий каменноугольный бассейн, как выглядят сибирские динозавры, в чем уникальны новокузнецкие металлурги и кемеровские химики, почему в Кузбасс приезжают кататься на сноубордах со всей страны.

Расписание Новая площадь, 10, стр. 2 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация