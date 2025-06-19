Слушатели узнают, что говорит генетика о склонности к суицидальному поведению.

О мероприятии

Изучением самоповреждающего поведения и его последствий для человека и общества в разное время занимались социологи, врачи-психиатры, психологи и даже экономисты. Кто из знаменитых ученых вписал свое имя в историю такой непростой науки? Что говорит генетика о склонности к суицидальному поведению?

Заглянуть в историю суицидологии, а также узнать, какими методами пользуются специалисты для предотвращения суицидального поведения участники мероприятия смогут на лекции психолога Дарьи Мусс.

Расписание ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург 20:00 Купить