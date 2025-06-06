Слушатели узнают, как сохраняют память о Великой Отечественной войне в российских регионах.

Память и скорбь: спустя 80 лет после войны

О мероприятии

Научный сотрудник «Музея политической истории России» Андрей Михайлович Антипов расскажет о том, как сохраняют память о Великой Отечественной войне в российских регионах и как меняются память и знания о войне спустя годы.

Слушатели узнают, какие вопросы вокруг тех событий волнуют современных историков. Обсудят, как тема войны сплачивает общество, а также коснутся учебников истории на постсоветском пространстве — чем они отличаются друг от друга в освещении событий войны, какие между ними есть точки разлома и точки соприкосновения.

Расписание ул. Стремянная, д. 20 Санкт-Петербург 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация