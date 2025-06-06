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Лекция
16+
Память и скорбь: спустя 80 лет после войны

Слушатели узнают, как сохраняют память о Великой Отечественной войне в российских регионах.

Библиотека На Стремянной
24 июня, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург ул. Стремянная, д. 20

О мероприятии

Научный сотрудник «Музея политической истории России» Андрей Михайлович Антипов расскажет о том, как сохраняют память о Великой Отечественной войне в российских регионах и как меняются память и знания о войне спустя годы.

Слушатели узнают, какие вопросы вокруг тех событий волнуют современных историков. Обсудят, как тема войны сплачивает общество, а также коснутся учебников истории на постсоветском пространстве — чем они отличаются друг от друга в освещении событий войны, какие между ними есть точки разлома и точки соприкосновения.

Расписание
24
Вторник
Июнь 2025
ул. Стремянная, д. 20 Санкт-Петербург
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Стремянная, д. 20

5 минут назад
Александр Речкин
1
# война
# история
# Россия
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# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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123123 123123
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