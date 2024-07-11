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Участники мероприятия узнают об устройстве космического корабля «Союз» и его непростой истории.
О мероприятии
Судьба космического корабля «Союз» полна невероятных поворотов, порой трагична, но уже более полувека его модификации отправляют покорителей космоса на орбиту Земли. Кто из космонавтов испытывал этот сложный корабль? Во время экскурсии слушатели узнают об устройстве космического долгожителя и его непростой истории.
просп. Мира, 119, стр. 34
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