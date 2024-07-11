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Экскурсия
6+
Союз – космический долгожитель

Участники мероприятия узнают об устройстве космического корабля «Союз» и его непростой истории.

Космонавтика и авиация
13 июля, 17:00 Идет 45 мин
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 34

О мероприятии

Судьба космического корабля «Союз» полна невероятных поворотов, порой трагична, но уже более полувека его модификации отправляют покорителей космоса на орбиту Земли. Кто из космонавтов испытывал этот сложный корабль? Во время экскурсии слушатели узнают об устройстве космического долгожителя и его непростой истории.

Расписание
13
Суббота
Июль 2024
просп. Мира, 119, стр. 34 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 34

11 минут назад
Александр Речкин
2
# космос
# Россия
# технологии
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