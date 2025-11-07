Слушатели познакомятся с малыми телами Солнечной системы — астероидами и кометами — и узнают, могут ли они угрожать Земле.

Солнечная система: что мы нашли и что надеемся найти

О мероприятии

Меркурий, Венера, Земля, Марс…практически каждый может продолжить эту последовательность. Но что ученые знают о планетах Солнечной системы? Состав, температура, наличие атмосферы, внутреннее строение, длительность суток — обо всем этом расскажет российский астроном и популяризатор науки, доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе.

Лектор обсудит характеристики больших планет Солнечной системы, расскажет о самой горячей и самой холодной планетах (и их названия могут оказаться неожиданными), откроет историю их образования. Поднимет вопрос, какие планеты и спутники стоит исследовать более внимательно в надежде отыскать на них жизнь. Слушатели познакомятся с малыми телами Солнечной системы — астероидами и кометами — и узнают, могут ли они угрожать Земле.

