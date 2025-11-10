О мероприятии

Возможно, многие слышали, что «японские ученые пытались построить пирамиду, но ничегошеньки у них не вышло». Речь идет о малоизвестном эксперименте японских археологов, проведенном в 1978 году в Гизе, рядом с египетскими пирамидами. Спустя ряд лет по стопам японцев пошли американцы, устроив в Гизе еще одно безумие.

Ученых часто обвиняют в подделках, но на самом деле нередко ученые сами становились жертвами обмана. Подделок в археологии и антропологии случалось немало, и возможно, во многом в борьбе с фальсификациями сформировались и окрепли методы научного анализа в этих науках. Некоторые из подделок, вроде Пилтдаунского человека, знамениты на весь мир, другим меньше «повезло», но они тоже заслуживают внимания.

А еще, помимо злонамеренных подделок, случалось, что археологи ошибались и выдавали желаемое за действительное. Примеры известных и порой курьезных ошибок разберет научный журналист Александр Соколов.

