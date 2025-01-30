О мероприятии

Регулярные наблюдения за активностью Солнца начались всего чуть более 400 лет назад и сейчас ученые знают о цикличности его активности. Самым известным циклом является одиннадцатилетний солнечный цикл. И в последнее несколько лет Солнце находится на пике очередного 25 цикла. За это время оно подарило множество мощных вспышек и других явлений, которые непосредственно влияют и на Землю. Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Александрович Богачев расскажет о том, что ждет Солнце в ближайшие несколько лет и в чем была особенность активности звезды в 2024 году.

Расписание ул. Восточная д.4 корп.1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация