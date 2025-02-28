О мероприятии

В древнем Междуречье хватает загадок. Впрочем, археологи почти каждый год дают на них новые ответы. А кстати, как могут раскопки древнего города разрушить базис теории Карла Маркса? Представьте, именно это и происходит, практически у нас на глазах. Однако, даже и без новых извлеченных из земли артефактов ученые могут разобраться, как история Вавилона повлияла и на выбор Александра Невского, и на творчество советских архитекторов, и на песни Боба Марли. Ответы на эти и многие другие вопросы даст историк Дмитрий Тараторин.

Расписание Проспект Мира, дом 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация