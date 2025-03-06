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Лекция
12+
Немного о профессиолектах

Слушатели узнают, как возникает профессиональный сленг.

ВДНХ
9 марта, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва проспект Мира, 123Б

О мероприятии

Где встречаются «физики» и «юрики», что делают бортпроводники с умками, чем различаются «подснежники» полицейских и автомобилистов, почему стейдж-менеджеры любят слово «гоу», чем белорусский роўналежнасьценьнік отличается от роўналежнабочніка и почему этих слов больше не встретить в словарях? Как возникает профессиональный сленг? Какие языковые механизмы создают слова профессиональных жаргонов? Какие фонетические и грамматические особенности есть в профессиолектах?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики НИУ ВШЭ Антон Сомин

Слушатели узнают о том, что можно найти интересного в речи представителей разных профессий.

Расписание
9
Воскресенье
Март 2025
проспект Мира, 123Б Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

проспект Мира, 123Б

Только что
Александр Речкин
1
# лингвистика
# русский язык
# филология
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Татьяна

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# Гренландия
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# двигатели
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# топливо
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Космонавтика
# SpaceX
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# видео
# Илон Маск
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# Марс
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Психология
# самоконтроль
# счастье
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Космонавтика
# Blue Ghost
# NASA
# космос
# Луна
# США
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Редакция Naked Science

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Астрономия
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# межзвездные объекты
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Астрономия
# галактические нити
# космос
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
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Комментарии

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Антон Сидорук
13 часов назад
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Каким бы вырос в современной семье ребенок тех Homo sapiens, что существовали, например, 100 тысяч лет назад? Отличался бы он чем-нибудь существенно, кроме внешности?

alexey al
13 часов назад
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alexey al
13 часов назад
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Victor Signal
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Посадочный модуль Blue Ghost запечатлел первый восход солнца на Луне

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