О мероприятии

Где встречаются «физики» и «юрики», что делают бортпроводники с умками, чем различаются «подснежники» полицейских и автомобилистов, почему стейдж-менеджеры любят слово «гоу», чем белорусский роўналежнасьценьнік отличается от роўналежнабочніка и почему этих слов больше не встретить в словарях? Как возникает профессиональный сленг? Какие языковые механизмы создают слова профессиональных жаргонов? Какие фонетические и грамматические особенности есть в профессиолектах?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики НИУ ВШЭ Антон Сомин

Слушатели узнают о том, что можно найти интересного в речи представителей разных профессий.

Расписание проспект Мира, 123Б Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация