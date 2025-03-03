О мероприятии

Давным-давно одинокая клетка спокойно делилась пополам и все было хорошо. Но почему же тогда сейчас все высшие животные и растения имеют по два и более пола? В чем польза и успех полового размножения, как оно появилось и при чем тут кислородная катастрофа? Да и зачем вообще женщины и мужчины? Ответы на эти и многие другие вопросы даст популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев.

Расписание ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург 19:00 Купить