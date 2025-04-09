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Слушатели узнают, как применение экстремофильных микроорганизмов и их ферментов изменило мир биотехнологии, медицины и внесло весомый вклад в развитие биологии.
О мероприятии
На Земле существует множество экосистем с физико-химическими параметрами, несовместимыми с жизнью большинства организмов – но только не для микробов.
Горячие источники Камчатки, Мертвое море, содовые озера Африки, «черные курильщики» Тихого океана и другие невероятные места населены исключительно экстремофилами. Кандидат биологических наук Татьяна Вячеславовна Кочеткова расскажет о разнообразии и возможностях этих микроорганизмов; разберет, каким образом они сохраняют целостность клеток и защищают белки и ДНК от разрушительного воздействия высоких температур, низких значений рН, высокой солености, высокого давления и других суровых условий.
ул. Варварка, 6/1
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
В Солнечной системе есть несколько миров, где под твердой поверхностью скрывается океан. С момента их открытия ученые задаются вопросом: могла ли там возникнуть жизнь? Авторы новой работы смоделировали выживание простейших на Титане, спутнике Сатурна.
За последние несколько экспедиций к водам на севере Гренландии полярники успели обнаружить больше десятка клочков земли, претендующих на статус «самых северных». Им обладает островок Каффеклуббен недалеко от мыса Моррис-Джесуп. Датские исследователи решили закончить споры и в 2022 году отправились в экспедицию, чтобы перепроверить новые заявки. По прибытии они нашли на своем месте лишь один объект, который оказался айсбергом, застрявшем на мели.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
В Солнечной системе есть несколько миров, где под твердой поверхностью скрывается океан. С момента их открытия ученые задаются вопросом: могла ли там возникнуть жизнь? Авторы новой работы смоделировали выживание простейших на Титане, спутнике Сатурна.
При сравнении десятков солнцеподобных звезд выяснилось, что наше светило разительно отличается почти от всех остальных характером магнитной активности: на нем образуется гораздо больше ярких областей, чем темных пятен. У большинства желтых карликов все наоборот.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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