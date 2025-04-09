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Лекция
16+
Жизнь на грани фантастики: почему микробы — главные экстремалы планеты

Слушатели узнают, как применение экстремофильных микроорганизмов и их ферментов изменило мир биотехнологии, медицины и внесло весомый вклад в развитие биологии.

Парк «Зарядье»
24 апреля, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

На Земле существует множество экосистем с физико-химическими параметрами, несовместимыми с жизнью большинства организмов – но только не для микробов.

Горячие источники Камчатки, Мертвое море, содовые озера Африки, «черные курильщики» Тихого океана и другие невероятные места населены исключительно экстремофилами. Кандидат биологических наук Татьяна Вячеславовна Кочеткова расскажет о разнообразии и возможностях этих микроорганизмов; разберет, каким образом они сохраняют целостность клеток и защищают белки и ДНК от разрушительного воздействия высоких температур, низких значений рН, высокой солености, высокого давления и других суровых условий.

Расписание
24
Четверг
Апрель 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

10 часов назад
Александр Речкин
31
# биология
# микробы
# Экстремофилы
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Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
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