Слушатели узнают, как применение экстремофильных микроорганизмов и их ферментов изменило мир биотехнологии, медицины и внесло весомый вклад в развитие биологии.

Жизнь на грани фантастики: почему микробы — главные экстремалы планеты

О мероприятии

На Земле существует множество экосистем с физико-химическими параметрами, несовместимыми с жизнью большинства организмов – но только не для микробов.

Горячие источники Камчатки, Мертвое море, содовые озера Африки, «черные курильщики» Тихого океана и другие невероятные места населены исключительно экстремофилами. Кандидат биологических наук Татьяна Вячеславовна Кочеткова расскажет о разнообразии и возможностях этих микроорганизмов; разберет, каким образом они сохраняют целостность клеток и защищают белки и ДНК от разрушительного воздействия высоких температур, низких значений рН, высокой солености, высокого давления и других суровых условий.



Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация