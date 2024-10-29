О мероприятии

Сенсации в антропогенезе — какие они бывают? Какие ошибки допускают журналисты при публикации научных новостей, и как их избежать? Что не надо писать, чтобы не выглядеть фриком, а на что стоит обращать особое внимание? Как упростить научную новость, не потеряв смысла, как не стоит упрощать, чтобы не усложнить понимание новости? Об этом и многом другом расскажет кандидат биологических наук Станислав Дробышевский.

Расписание 1-я Дубровская улица, 13Ас1 Москва 13:00 Купить