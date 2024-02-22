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Участники мероприятия узнают, как «звучат» планетные системы, звезды и черные дыры.
О мероприятии
Космос молчит… Или все-таки нет?
Лектор Санкт-Петербургского астрономо-геодезического объединения (СПАГО) и Санкт-Петербургского планетария, популяризатор астрономии Ирина Михайлова расскажет:
- Как «звучат» планетные системы, звезды и черные дыры?
- Как «звучит» Вселенная на разных временных и пространственных масштабах?
- Как музыканты используют эти звуки в своих произведениях?
- Двигаясь от Земли к Большому взрыву, послушаем звуки, полученные при наблюдении разных космических объектов и музыку, вдохновленную ими.
Набережная Обводного канала, д. 74Ц
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