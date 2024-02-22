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Лекция
12+
Саундтрек Вселенной

Участники мероприятия узнают, как «звучат» планетные системы, звезды и черные дыры.

Планетарий № 1
24 февраля, 17:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, д. 74Ц

О мероприятии

Космос молчит… Или все-таки нет?

Лектор Санкт-Петербургского астрономо-геодезического объединения (СПАГО) и Санкт-Петербургского планетария, популяризатор астрономии Ирина Михайлова расскажет:

  • Как «звучат» планетные системы, звезды и черные дыры?
  • Как «звучит» Вселенная на разных временных и пространственных масштабах?
  • Как музыканты используют эти звуки в своих произведениях?
  • Двигаясь от Земли к Большому взрыву, послушаем звуки, полученные при наблюдении разных космических объектов и музыку, вдохновленную ими.
Расписание
24
Суббота
Февраль 2024
Набережная Обводного канала, д. 74Ц Санкт-Петербург
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, д. 74Ц

14 минут назад
Александр Речкин
5
# космос
# музыка
# технологии
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