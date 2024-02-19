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Участники мероприятия узнают о прогрессе генетики и великих мировых ученых XX века.
О мероприятии
В сегодняшний век интеграции сложно определить границы практически любой науки. Это касается и генетики. Мы, конечно, можем использовать изъезженное определение — «наука о наследственности и изменчивости», но это не передает всей сути и масштаба дисциплины.
А ведь генетика присутствует везде: в медицине, истории, криминалистике и даже спорте. А что уж говорить о современной биологии. Однако еще относительно недавно эта молодая наука была чуть ли не самой обособленной областью биологической науки. И лишь в последней трети прошлого века начался ее бурный прогресс. Об этом прогрессе и великих мировых ученых XX века и пойдет речь во время лекции, которую прочтет биотехнолог Мария Полякова.
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14
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Целью нового исследования было понять, какие бактерии полости рта отвечают за продукцию метантиола, или метилмеркаптана — бесцветного токсичного газа с сильным и неприятным запахом, напоминающим зловоние гнилой капусты.
Американские исследователи придумали новый способ борьбы одновременно с пластиковыми и пищевыми отходами. Они создали замену пластиковым упаковочным пленкам, использовав банановую кожуру. Новый материал по качеству не уступает привычному пластику, но разлагается в почве в сотни раз быстрее.
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