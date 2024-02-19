О мероприятии

В сегодняшний век интеграции сложно определить границы практически любой науки. Это касается и генетики. Мы, конечно, можем использовать изъезженное определение — «наука о наследственности и изменчивости», но это не передает всей сути и масштаба дисциплины.

А ведь генетика присутствует везде: в медицине, истории, криминалистике и даже спорте. А что уж говорить о современной биологии. Однако еще относительно недавно эта молодая наука была чуть ли не самой обособленной областью биологической науки. И лишь в последней трети прошлого века начался ее бурный прогресс. Об этом прогрессе и великих мировых ученых XX века и пойдет речь во время лекции, которую прочтет биотехнолог Мария Полякова.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация