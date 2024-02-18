О мероприятии

Кандидат исторических наук Василий Щепкин расскажет об истоках и формировании воинского сословия, о мятежах и смутах X–XII вв., в ходе которых возвысились роды Тайра и Минамото, и о том, как и почему именно второму из них удалось закрепиться у власти и создать первое правительство воинов — сёгунат Камакура.

Расписание набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:30 Купить