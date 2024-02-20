Участники мероприятия узнают, как менялся облик электротранспорта в России с течением времени.

О мероприятии

Больше ста лет назад стартовала история современного транспорта, в это же время начались первые эксперименты с электрическим двигателем. Но если раньше массовое использование электробусов и электромобилей существовало только в фильмах, то уже сегодня мы видим их на улицах каждый день.

Как менялся облик электротранспорта в России с течением времени? Как на это повлияла кристаллохимия? И какие перспективы ждут эту отрасль в ближайшем будущем? Об этом расскажет Станислав Федотов, кандидат химических наук и профессор Сколковского института науки и технологий.

Расписание ул. Проспект Мира, 119 с59 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация