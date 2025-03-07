О мероприятии

Территория бывшего Советского Союза — самая обследованная в расовом отношении во всем мире. И на этом огромном пространстве есть три области, отличающиеся особой сложностью истории живущих там людей: Средняя Азия, Кавказ и Поволжье. Тысячи лет народы переселялись через эти земли, кто-то оставался, кто-то уходил, кто-то множился и распространялся, кто-то исчезал в забвении.

Расогенетические процессы не останавливаются и поныне, будут они продолжаться и впредь. Какие расы населяют Повольжье? Откуда они взялись? Что с ними может статься в будущем?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат биологических наук Станислав Дробышевский.

Расписание Казанская улица, 7 Санкт-Петербург 19:00 Купить