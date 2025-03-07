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Лекция
16+
Расы Поволжья

Слушатели узнают, какие расы населяют Повольжье и откуда они взялись.

Medio Modo
16 марта, 19:00 Идет 2 ч
1200 Стоимость
Санкт-Петербург Казанская улица, 7

О мероприятии

Территория бывшего Советского Союза — самая обследованная в расовом отношении во всем мире. И на этом огромном пространстве есть три области, отличающиеся особой сложностью истории живущих там людей: Средняя Азия, Кавказ и Поволжье. Тысячи лет народы переселялись через эти земли, кто-то оставался, кто-то уходил, кто-то множился и распространялся, кто-то исчезал в забвении.

Расогенетические процессы не останавливаются и поныне, будут они продолжаться и впредь. Какие расы населяют Повольжье? Откуда они взялись? Что с ними может статься в будущем?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат биологических наук Станислав Дробышевский.

Расписание
16
Воскресенье
Март 2025
Казанская улица, 7 Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

Казанская улица, 7

22 минуты назад
Александр Речкин
2
# антропология
# расы
# Россия
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
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