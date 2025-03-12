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Лекция
16+
Как работают рибосомы в митохондриях и нужно ли смотреть на это в микроскоп

Слушатели узнают про обязательные органеллы практически любой эукариотической клетки, ответственные за ее «энергоснабжение» и выполняющие ряд других важнейших функций.

Парк «Зарядье»
27 марта, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Считается, что в далеком прошлом митохондрии произошли от бактерий. Вследствие этого у них сохранился свой собственный геном, а также механизмы его экспрессии. Долгое время считалось, что эти механизмы мало чем отличаются от бактериальных, однако сегодня ясно, что это совершенно не так. Трансляция является, пожалуй, самым хорошо изученным из молекулярных процессов в митохондриях. В течение последнего десятилетия в результате серии выдающихся структурных исследований, проведенных методом криоэлектронной микроскопии, мы узнали очень много любопытных подробностей этого процесса.

Доктор биологических наук Петр Андреевич Каменский осветит эти подробности, а также некоторые противоречия между биохимическими и структурными данными относительно биосинтеза белка в митохондриях.

Расписание
27
Четверг
Март 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

Только что
Александр Речкин
1
# биология
# клетка
# рибосомы
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