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Слушатели узнают про обязательные органеллы практически любой эукариотической клетки, ответственные за ее «энергоснабжение» и выполняющие ряд других важнейших функций.
О мероприятии
Считается, что в далеком прошлом митохондрии произошли от бактерий. Вследствие этого у них сохранился свой собственный геном, а также механизмы его экспрессии. Долгое время считалось, что эти механизмы мало чем отличаются от бактериальных, однако сегодня ясно, что это совершенно не так. Трансляция является, пожалуй, самым хорошо изученным из молекулярных процессов в митохондриях. В течение последнего десятилетия в результате серии выдающихся структурных исследований, проведенных методом криоэлектронной микроскопии, мы узнали очень много любопытных подробностей этого процесса.
Доктор биологических наук Петр Андреевич Каменский осветит эти подробности, а также некоторые противоречия между биохимическими и структурными данными относительно биосинтеза белка в митохондриях.
ул. Варварка, 6/1
Неандертальцы процветали в Европе две сотни тысяч лет и вымерли примерно 40 тысяч лет назад. Одни винят в этом Homo sapiens, которые как раз в то время появились в регионе. Другие видят причины в изменении климата. Однако неандертальцы пережили эпохи мощных оледенений. Их стоянки находят в разных климатических зонах — от лугов умеренных широт до тундры. Значит, они могли приспосабливаться к смене окружающей среды. В новой работе ученые из Франции и Великобритании протестировали климатическую гипотезу вымирания этой ветви людей.
Современные люди все чаще страдают от болезни Альцгеймера, ведущей к слабоумию и смерти. Исследователи отследили, какие из распространенных нестероидных противовоспалительных препаратов влияют на вероятность такого заболевания, и пришли к неоднозначным выводам.
Артисты, работающие в популярных музыкальных жанрах вроде рока, хеви-метала и других, — одна из самых подверженных самоубийствам профессий. Подтверждающую это статистику из разных стран представили ученые из США и Великобритании в новом исследовании. Специалисты также рассмотрели факторы, повышающие риск суицидов в музыкальной индустрии, и призвали активизировать меры по его снижению.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.
Немецкие биологи купили кусочек янтаря, добытый из карьера в российском городе Янтарный, и обнаружили в нем застывшую бабочку. Вернее, яйцо, из которого больше 30 миллионов лет назад должна была появиться бабочка. Но зародыш завяз в древесной смоле и через несколько эпох попал в руки исследователей. По характерному строению яйца ученые отнесли находку к новому роду и виду.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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