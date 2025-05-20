Слушатели узнают, как русские лишились курорта на Гавайях и почему настоящие чукчи совсем не повод для анекдотов.

О мероприятии

Русским землепроходцам постепенно удалось закрепиться в Сибири и на Дальнем Востоке (пусть и не везде), но что дальше? Дальше Тихий океан и новый вызов буквально через пролив.

Историк Артем Фуганов и географ Дмитрий Мартьянов расскажут, как русские лишились курорта на Гавайях и почему настоящие чукчи совсем не повод для анекдотов.

Расписание Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург 13:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация