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Слушатели узнают, как дать достойный отпор лжеученым.
О мероприятии
Может быть полностью искоренить это явление невозможно, но хотя бы дать достойный отпор проповедникам отказа от прививок, борцам с Лунным заговором, креационистам и адептам древних инопланетян? Судиться, разоблачать, скрещивать шпаги на дебатах, а быть может, садиться за стол переговоров? Какие способы могут иметь эффект, а куда лезть бессмысленно? Ответы на эти и многие другие вопросы даст научный журналист и популяризатор науки Александр Борисович Соколов.
ул. Бухаресткая 114к1
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Новый анализ одной из самых массивных гравитационных линз — системы «Космическая Подкова» — позволил косвенным методом обнаружить в центре линзирующей галактики черную дыру с массой около 36 миллиардов солнечных.
Американские нейробиологи выяснили, что мыши способны распознавать бессознательное состояние сородичей и предпринимать активные действия для их «реанимации». Ученые впервые описали целую последовательность таких поведенческих реакций и выяснили, какие механизмы мозга за ними стоят.
Впервые за полвека в одном из национальных парков США обнаружили не просто новый вид цветка, а новый род семейства астровых (Compositae). Крошечное растение с беловато-«шерстистыми» листьями и язычковыми цветками, похожими на «рожки», неофициально назвали «шерстяным дьяволом».
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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