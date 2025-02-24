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Лекция
16+
Зачем бороться с лженаукой и можно ли ее победить?

Слушатели узнают, как дать достойный отпор лжеученым.

Зануда
28 февраля, 20:00 идет 2 ч
700 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Бухаресткая 114к1

О мероприятии

Может быть полностью искоренить это явление невозможно, но хотя бы дать достойный отпор проповедникам отказа от прививок, борцам с Лунным заговором, креационистам и адептам древних инопланетян? Судиться, разоблачать, скрещивать шпаги на дебатах, а быть может, садиться за стол переговоров? Какие способы могут иметь эффект, а куда лезть бессмысленно? Ответы на эти и многие другие вопросы даст научный журналист и популяризатор науки Александр Борисович Соколов.

Расписание
28
Пятница
Февраль 2025
ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург
20:00
Купить
Адрес

ул. Бухаресткая 114к1

7 минут назад
Александр Речкин
1
# лженаука
# мифы
# наука
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Новый анализ одной из самых массивных гравитационных линз — системы «Космическая Подкова» — позволил косвенным методом обнаружить в центре линзирующей галактики черную дыру с массой около 36 миллиардов солнечных.

Астрономия
# VLT
# галактики
# гравитационная линза
# кольца Эйнштейна
# сверхмассивные черные дыры
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# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
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