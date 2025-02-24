О мероприятии

Может быть полностью искоренить это явление невозможно, но хотя бы дать достойный отпор проповедникам отказа от прививок, борцам с Лунным заговором, креационистам и адептам древних инопланетян? Судиться, разоблачать, скрещивать шпаги на дебатах, а быть может, садиться за стол переговоров? Какие способы могут иметь эффект, а куда лезть бессмысленно? Ответы на эти и многие другие вопросы даст научный журналист и популяризатор науки Александр Борисович Соколов.

Расписание ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург 20:00 Купить