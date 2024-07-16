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Участники мероприятия узнают, можно ли заметить признаки жизни на экзопланетах.
О мероприятии
Многие годы астрономы искали и продолжают искать признаки внеземной жизни на планетах Солнечной системы. Но теперь пространство поиска расширяется: обнаружены тысячи планет у соседних звезд, и некоторые из них похожи на Землю. Можно ли заметить признаки жизни на них? А если эта жизнь разумная, она сама может рассказать о себе.
Для связи с инопланетянами изобретались разные методы, долгие годы только радио давало надежду установить контакт с братьями по разуму, но теперь найдены и другие методы. Какие возможности есть для этого сегодня, на каком языке ученые собираются с ними общаться, какие послания уже отправлены и что получено. Обо всем этом расскажет кандидат физико-математических наук Владимир Георгиевич Сурдин.
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Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
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