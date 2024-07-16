О мероприятии

Многие годы астрономы искали и продолжают искать признаки внеземной жизни на планетах Солнечной системы. Но теперь пространство поиска расширяется: обнаружены тысячи планет у соседних звезд, и некоторые из них похожи на Землю. Можно ли заметить признаки жизни на них? А если эта жизнь разумная, она сама может рассказать о себе.

Для связи с инопланетянами изобретались разные методы, долгие годы только радио давало надежду установить контакт с братьями по разуму, но теперь найдены и другие методы. Какие возможности есть для этого сегодня, на каком языке ученые собираются с ними общаться, какие послания уже отправлены и что получено. Обо всем этом расскажет кандидат физико-математических наук Владимир Георгиевич Сурдин.

Расписание Измайловское ш., д. 71, корп. 2Б Москва 19:30 Купить