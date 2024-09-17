О мероприятии

Собака, коза и овца. На первый взгляд этих животных мало, что объединяет, разве что иногда их всех можно увидеть в одном домашнем хозяйстве. Однако именно с этих животных начался удивительный процесс одомашнивания диких животных. Как человек дошел до идеи, что животное можно содержать рядом с собой? По каким критериям человек выбирал конкретное животное для одомашнивания? Как одомашнили кошку? Когда появились первые домашние птицы? Как повлияло одомашнивание лошади на судьбу человечества? Ответы на эти и многие другие вопросы даст популяризатор науки Ярослав Александрович Попов.