Слушатели узнают, как сложный симбиоз знаний о Земле помогает находить новые технические решения во многих практических областях.

Как геология влияет на научно-технический прогресс

О мероприятии

Слушатели узнают, как геология помогает человеку в быту, городе, под землей и даже в космосе, на ярких примерах увидят влияние геологических знаний на развитие научно-технического прогресса.

Главный специалист музейного комплекса ФГБОУ ВО Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) Марина Ключникова расскажет, как сложный симбиоз знаний о Земле помогает находить новые технические решения во многих практических областях.

Слушателям лекции приведут интересные факты из областей минералогии, палеонтологии, кристаллографии, геологии и других смежных наук.

Расписание 4-я Магистральная ул., д. 11 Москва 11:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация