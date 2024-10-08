С всплеском заболеваемости простудой и ОРВИ требования к личной гигиене повышаются. Особенно важно следить за чистотой рук, но не каждый знает, как делать это правильно. Ученые Пермского Политеха рассказали, нужно ли мыть руки в горячей воде, чтобы убить больше микробов, почему не стоит применять для этих целей хозяйственное мыло, что лучше — антибактериальное или обычное, могут ли вирусы жить внутри моющих средств, из-за чего на женских руках скапливается больше микробов и как может быть связано чувство «грязных рук» с тревожностью.