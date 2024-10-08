Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают о планах освоения естественного спутника Земли.
О мероприятии
Инженер-конструктор космического приборостроения, популяризатор космонавтики Александр Викторович Хохлов разберет глобальную картину возвращения человечества на Луну на примере одного из эпизодов нового этапа освоения нашего естественного спутника Россией, Индией, Японией, Китаем и США, с помощью автоматических космических миссий в 2023–2024 гг.
Александровский парк 4
Международная исследовательская группа совместно с биологами из Университета Мэриленда (США) обнаружила у геккона токи (Gekko gecko) способность воспринимать низкочастотные вибрации с помощью саккула — органа во внутреннем ухе, который, как считалось ранее, отвечает исключительно за равновесие и ориентацию в пространстве.
Стендовые испытания — это один из важнейших этапов жизненного цикла разработки и производства высокотехнологичных изделий (двигателей, агрегатов, составных элементов узлов машин и другого оборудования). Такой вид исследования позволяет изучить технические и качественные характеристики, подтвердить безопасность новой продукции до ее внедрения на производстве. Так промышленные компании сокращают расходы на запуск новых разработок. Количество параметров, полученных после стендовых испытаний, может достигать нескольких тысяч. Важно хранить и систематизировать информацию таким образом, чтобы обеспечить к ней быстрый доступ. Ученые Пермского Политеха выяснили, какая система лучше подходит для хранения большого объема неоднородных данных.
С всплеском заболеваемости простудой и ОРВИ требования к личной гигиене повышаются. Особенно важно следить за чистотой рук, но не каждый знает, как делать это правильно. Ученые Пермского Политеха рассказали, нужно ли мыть руки в горячей воде, чтобы убить больше микробов, почему не стоит применять для этих целей хозяйственное мыло, что лучше — антибактериальное или обычное, могут ли вирусы жить внутри моющих средств, из-за чего на женских руках скапливается больше микробов и как может быть связано чувство «грязных рук» с тревожностью.
Международная космическая станция даже в полностью исправном состоянии постоянно теряет воздух. В норме величина утечки не должна превышать 270 граммов в день. Но в апреле 2024 года станция ежедневно лишалась 1,6 килограмма своей атмосферы — почти в шесть раз больше допустимого. Согласно внутренним оценкам NASA, ситуация достигла критического уровня. При этом в публичном пространстве агентство придерживается оптимистичной риторики и старается представить колоссальную утечку как нечто лишь в меру беспокоящее.
Международная исследовательская группа совместно с биологами из Университета Мэриленда (США) обнаружила у геккона токи (Gekko gecko) способность воспринимать низкочастотные вибрации с помощью саккула — органа во внутреннем ухе, который, как считалось ранее, отвечает исключительно за равновесие и ориентацию в пространстве.
В Мурманской области не добывают золото: его месторождений здесь пока не нашли. Впрочем, сообщения о находках этого металла датируются еще XVIII веком. Геологам также известны в Кольском регионе рудопроявления золота — минеральные тела, содержащее драгоценный металл в ассоциации с другими минералами, характерными для промышленных руд, но в таком количестве, что при нынешнем развитии экономики и технологий добывать его нерентабельно. Чтобы обнаружить в Кольском Заполярье месторождения золота, необходимы новые исследования. Ученые Геологического института Кольского научного центра провели их и узнали о природе местных рудопроявлений.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Смерть как наука
Почему власти США так упорно борются против Gram и остановят ли они Павла Дурова?
Семеро «жестоких вредителей» спасли морских рыб от уважаемого автора 250 научных работ
Дайджест Naked Science
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии