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Лекция
16+
Мигрень: современные методы лечения

Слушатели узнают про природу и механизмы развития мигрени.

Курилка Гутенберга
10 октября, 20:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Вернадского, 96

О мероприятии

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Кирилл Скоробогатых расскажет про природу и механизмы развития мигрени – самого распространенного неврологического заболевания в мире. Как мигрень и другие головные боли не только отравляют жизнь человеку, но и разрушают экономику. Что такое человеческие модели мигрени и как это приводит к прорывам в поиске новой терапии.

Расписание
10
Четверг
Октябрь 2024
Проспект Вернадского, 96 Москва
20:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Вернадского, 96

7 минут назад
Александр Речкин
0
# биология
# медицина
# мигрень
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Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобиль
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гвен col
8 часов назад
Ага отлично. Как раз их и не хватало. Ещё создайте комаров которые пью по литру кров, октябрь месяц, а комары не дают спать по ночам.

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Zhania 023
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Zhania 023
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Владимир Николаев
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