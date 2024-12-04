  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Новости астрономии

Слушатели узнают об идеи «Темного Большого взрыва».

Центр «Архэ»
14 декабря, 19:00 Идет 2 ч
600 Стоимость
Онлайн Timepad

О мероприятии

Конец года в науке о космосе отметил яркие наблюдательные и теоретические достижения. Закончился первый год работы инструмента DESI, который строит трехмерную карту Вселенной; красный сверхгигант в Большом Магеллановом облаке готовится превратиться в сверхновую; два физика из Техаса выдвинули идею «Темного Большого взрыва». Но главная интрига «Новостей» в том, что интересные публикации в мире появляются чуть ли не каждый день, и часто окончательный выбор самых любопытных происходит за пару дней до лекции, которую прочтет кандидат физико-математических наук Масленников Кирилл Львович.

Расписание
14
Суббота
Декабрь 2024
Timepad Онлайн
19:00
Купить
16 минут назад
Александр Речкин
1
# астрономия
# космос
# Новости
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 12:27
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
12 часов назад
Варвара Кравцова

«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным

Сражались ли амазонки на территории нашей страны, как развивались первые крупные города и чем древний геном выносливее современного — об этом нам рассказал Харис Мустафин, заведующий лабораторией исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики МФТИ.

Интервью
# амазонки
# биология
# генетика
# история
# палеоантропология
# палеогенетика
Выбор редакции
Вчера, 09:06
Редакция Naked Science

Россия остается в ИТЭР: в «Росатоме» назвали причины

На IV Конгрессе молодых ученых, прошедшем на федеральной территории Сириус, активно обсуждали не только атомную энергетику, но и перспективные термоядерные проекты. Сотрудник Naked Science задал вопрос о том, может ли российское участие в ИТЭР постигнуть судьба российского же участия в ЦЕРН, из которого отечественных ученых «попросили». Представитель госкорпорации отметил ряд причин, по которым такой сценарий сомнителен.

Физика
# ИТЭР
# росатом
# санкции
# токамак
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
27 ноября
Елизавета Александрова

До Земли долетели самые мощные космические электроны в истории

Под названием «космические лучи» скрывается не только свет, то есть фотоны, но и протоны, электроны и другие частицы. Все они летят к нам от звезд. Иногда ученые могут даже с уверенностью сказать, от каких именно. К примеру, в земную атмосферу постоянно врываются солнечные протоны. Недавно одна из обсерваторий уловила прибывшие на нашу планету электроны и позитроны с беспрецедентной энергией. Они точно «родом» не с Солнца, но у ученых есть предположения, откуда они могут быть.

Астрономия
# высокоэнергетические электроны
# космические лучи
# космические частицы
# космос
Вчера, 12:27
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. «Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным

    12 часов назад

  2. Коронавирус «сбежал» из лаборатории, маски оказались бесполезны, а экономика пострадала зря: конгресс США опубликовал расследование пандемии Covid-19

    Вчера, 18:37

  3. Изучены способы доставки лекарств в опухоли с помощью клеток крови

    Вчера, 17:57

  4. Психологи выяснили, почему мужчины завидуют женщинам и наоборот

    Вчера, 14:30
Выбор редакции

«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным

12 часов назад

Последние комментарии

Андрей Степанов
33 минуты назад
Evgeny, ну на Украину не наложены санкции в отличие от России, так что наш экономический рост всё равно более здоровый.

Инфографика: самые быстрорастущие экономики стран Европы в 2024 годуИнфографика: самые быстрорастущие экономики стран Европы в 2024 году

Борис Дэ
2 часа назад
MadeToWin, да им бы поболаболить только между собой, да гранты друг другу пораздавать. Как мальчишки бывало на чердаке соберутся, и давай обсуждать, как

NASA назвало партнеров по разработке технологий для освоения Луны и МарсаNASA назвало партнеров по разработке технологий для освоения Луны и Марса

Evgeny
2 часа назад
Иван, у нас отчасти тоже военка, отчасти огромная помощь западных компаний которые добровольно отдали свою долю рынка. Конечно, часть этого рынка

Инфографика: самые быстрорастущие экономики стран Европы в 2024 годуИнфографика: самые быстрорастущие экономики стран Европы в 2024 году

Сергей Петровский
2 часа назад
Александр, да соглашусь , одно лишь но! Одно дело когда прогресс двигаешь ты ,и видишь результат, тут...рядом прямо! Другое дело когда прогресс

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Сергей Петровский
3 часа назад
Пётр, я привык к Победам, а здесь рассказки разной мерзость ждущей чтобы продать чужое подороже , да ещё и славу себе присвоить за позапрошлый года.

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Сергей Петровский
3 часа назад
Иван, нужно смотреть на проблему в человеко часах ....ну иди в заинтересованности власти... прогресс зависит от усилий. Очередь в китайское

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Pavel D.
3 часа назад
Лучше ездить на электричестве которое производится на АЭС чем на нефти потому что в этом глобальном случае будет меньше вероятность того что

Правда ли, что у электромобилей опасные значения электромагнитного поля? Правда ли, что у электромобилей опасные значения электромагнитного поля? 

Пётр Еремеев
4 часа назад
И., тем не менее факты с обсчётом случаются, причём в достаточно ощутимом номинале. А кассы самообслуживания часто не удаётся пройти нормально.

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Pavel D.
4 часа назад
В некоторых странах бензин или нефть покупается у террористических режимов (не Россия) которые в итоге спонсируют многие миллиарды долларов в

Правда ли, что у электромобилей опасные значения электромагнитного поля? Правда ли, что у электромобилей опасные значения электромагнитного поля? 

Pavel D.
4 часа назад
Надо проводить объективные замеры, то есть надо проверить также электромагнитное поле в обычной машине потому что в ней есть генератор

Правда ли, что у электромобилей опасные значения электромагнитного поля? Правда ли, что у электромобилей опасные значения электромагнитного поля? 

Иван Колупаев
5 часов назад
Dmitr, Dmitr, вот спросил у чат-гпт напрямую. Понятней не стало это надо копать американское корпоративное право, но хотя бы направление поисков есть.

Суд пресек попытку Маска получить 100 миллиардов долларовСуд пресек попытку Маска получить 100 миллиардов долларов

Иван Колупаев
5 часов назад
Alexander, ну в них столько денег закачали что от чего бы и не расти? Опять же военное производство это все равно производство - деньги крутятся, люди

Инфографика: самые быстрорастущие экономики стран Европы в 2024 годуИнфографика: самые быстрорастущие экономики стран Европы в 2024 году

Иван Колупаев
5 часов назад
Dmitr, спасибо но речь не о том. Мне непонятно почему суд вообще вмешивается в решения акционеров. А есть ли шансы на пересмотр или нет этот дело

Суд пресек попытку Маска получить 100 миллиардов долларовСуд пресек попытку Маска получить 100 миллиардов долларов

1 2
5 часов назад
Нет, я умею сложить дважды два. А ещё в отличие от Келли Вайнерсмит и её мужа Зака, понимаю разницу между микрогравитацией и гравитацией

План Маска создать колонию на Марсе может закончиться массовой гибелью людей, заявила биологПлан Маска создать колонию на Марсе может закончиться массовой гибелью людей, заявила биолог

1 2
5 часов назад
Открыть шлем, сублимировать товарища и уже облегчённого на тачке катить

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Alexander Nazarov
5 часов назад
Кто сможет прокомментировать рост экономики Украины?

Инфографика: самые быстрорастущие экономики стран Европы в 2024 годуИнфографика: самые быстрорастущие экономики стран Европы в 2024 году

Dmitr Sha
6 часов назад
Иван, в тексте есть ссыль на текст судьи. Сдаётся мне, что чатGPT для того и создали чтобы он американскую юридическую феню переводил на понятные

Суд пресек попытку Маска получить 100 миллиардов долларовСуд пресек попытку Маска получить 100 миллиардов долларов

Лина Васильевна
6 часов назад
PAVEL, всё это против правила золотого часа Травмированного нужно чем-то доставить на лунную базу существенно быстрее, вот и пытаются понять ЧЕМ и

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Лина Васильевна
6 часов назад
Александр, слабовато Несколько веков назад когда журналист спросил индейского вождя зачем он продал свои берега за $1 старый ответил: Хочу

Американские отставники под присягой рассказывают об инопланетянах. Все это правда?Американские отставники под присягой рассказывают об инопланетянах. Все это правда?

Лина Васильевна
7 часов назад
Вот только что это значит? У одних стало больше туристов, у других - снарядов и договоров Такая сущность как биржевая сделка это тоже часть

Инфографика: самые быстрорастущие экономики стран Европы в 2024 годуИнфографика: самые быстрорастущие экономики стран Европы в 2024 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно