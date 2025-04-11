Участники смогут познакомиться с работой и повседневной жизнью сотрудников ИКИ РАН, которые продолжают расширять наши знания о космическом пространстве.

О мероприятии

Проект Российского научного фонда «Наука в формате 360°» познакомит всех желающих с научными лабораториями ведущих вузов и научно-исследовательских институтов России. Виртуальный тур представляет собой набор сферических панорамных снимков лабораторий. Туры позволяют пользователю перемещаться по комнатам, рассматривать оборудование и отдельные элементы комнат, знакомиться с ними при помощи текста, звука и видео. Это дает возможность представить информацию наглядно и доступно.

Участники мероприятия смогут заглянуть в лабораторию солнечного ветра, чтобы узнать, как инженеры создают спектрометры для исследования Марса и Венеры и зачем нужно охотиться за потоками частиц от Солнца. Посмотрят на реальные космические приборы, которые помогают изучать Луну, Меркурий и околоземное пространство, в отделе ядерной планетологии. Посетят лабораторию релятивистских компактных объектов, чтобы своими глазами увидеть, как астрофизики «взвешивают» белые карлики и слушают «шум» черных дыр, а также другие отделы ИКИ РАН.

Уже сегодня доступны туры по сотне лабораторий ведущих организаций страны: МГУ, СПбГУ, Институту цитологии РАН, Объединенному институту высоких температур РАН, Институту биоорганической химии РАН, Математическому институту РАН, Институту органической химии РАН, Институту океанологии РАН, Институту археологии и этнографии СО РАН, Институту молекулярной биологии РАН, Никитскому ботанического саду, Курчатовскому источнику синхротронного излучения НИЦ «Курчатовский институт», Институту ядерной физики СО РАН, Объединенному институту ядерных исследований и Сколтеху.