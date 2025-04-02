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Лекция
16+
Как этологи расшифровывают «язык животных»

Слушатели узнают, как этологи изучают коммуникацию у птиц.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
11 апреля, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Как наблюдатель, исходно наивный (не включенный в систему взаимодействий, не знающий, какие формы и образы в отслеживаемом им потоке активности значимы для птиц, какие нет), может «нащупать» реальные единицы поведения — демонстрации, дискретные, обладающие типологически определённой формой? Как составить «словарь» таких элементов — этограмму? Как по эффектам воздействия каждой из таких единиц определить их «значение» в коммуникативной системе? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат биологических наук Владимир Семенович Фридман.

Слушатели узнают, как этологи выделяют единицы поведения — видовые демонстрации у птиц, определяют их функцию во взаимодействии, на основе того и другого «расшифровывают» систему коммуникации вида.

Расписание
11
Пятница
Апрель 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

Только что
Александр Речкин
1
# биология
# животные
# этология
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