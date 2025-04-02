О мероприятии

Как наблюдатель, исходно наивный (не включенный в систему взаимодействий, не знающий, какие формы и образы в отслеживаемом им потоке активности значимы для птиц, какие нет), может «нащупать» реальные единицы поведения — демонстрации, дискретные, обладающие типологически определённой формой? Как составить «словарь» таких элементов — этограмму? Как по эффектам воздействия каждой из таких единиц определить их «значение» в коммуникативной системе? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат биологических наук Владимир Семенович Фридман.

Слушатели узнают, как этологи выделяют единицы поведения — видовые демонстрации у птиц, определяют их функцию во взаимодействии, на основе того и другого «расшифровывают» систему коммуникации вида.



Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация