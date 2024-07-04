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Лекция
6+
Дуэли и чахотка: пушкинская эпоха

Участники мероприятия узнают мифы о медицине в XIX столетии, связанные с санитарными условиями и врачебной этикой.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
9 июля, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Сад Баумана

О мероприятии

Врач Дмитрий Сурис обсудит самые распространенные мифы о медицине в XIX столетии, связанные с санитарными условиями и врачебной этикой. Расскажет о нравах эпохи Александра Сергеевича Пушкина, поводах для дуэлей, правилах, способах, коснется медицинских аспектов дуэлей. Подробно разберет дуэли самого Пушкина и, конечно же, расскажет, можно ли было спасти великого поэта.

Расписание
9
Вторник
Июль 2024
Сад Баумана Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Сад Баумана

9 минут назад
Александр Речкин
2
# биология
# история
# медицина
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Комментарии

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Pendus Igor
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Sx Sd
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Zhe Sh
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