О мероприятии

Невролог, доктор медицинских наук Олег Виноградов и кардиолог, врач функциональной диагностики Татьяна Хомякова расскажут о возможности профилактики таких грозных заболеваний как инсульт и инфаркт миокарда. Доступно и понятным языком они поведают: как понять, есть ли высокий риск инсульта и инфаркта миокарда; как выявить все факторы риска; какие изменения образа жизни могут снизить не только риски инсульта и инфаркта миокарда, но и онкологии; нужны ли препараты от повышенного артериального давления и статины; нужно ли принимать аспирин.